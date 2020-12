Evli lance un fond de fonds forestier

(NEWSManagers.com) - La société de gestion finlandaise Evli a lancé un fonds de fonds forêts, le Evli Impact Forest Fund I. Il propose aux investisseurs institutionnels et aux clients fortunés un accès aux six à huit meilleurs fonds forêts dans le monde. Le portefeuille se concentre sur des stratégies et des pays à faible risque. La plupart des investissements sont réalisés aux Etats-Unis, en Australie et en Nouvelle Zélande.

" Jusqu'à 65 % des investissements forestiers de notre portefeuille seront réalisés aux États-Unis. Ces forêts fournissent de bons flux de trésorerie et sont situées dans des régions où l'industrie forestière est importante. Un autre domaine important est celui des forêts de plantation en Amérique du Sud, où les arbres poussent exceptionnellement vite : les eucalyptus, par exemple, peuvent pousser plusieurs fois plus vite que les arbres en Europe" , détaille Roger Naylor, le gérant principal du fonds.

Le fonds offre aussi aux investisseurs la possibilité de réduire leur empreinte carbone. " Par exemple, un investissement d'un million d'euros dans Evli Impact Forest Fund I permet d'éliminer environ 21.000 tonnes de CO2 de l'atmosphère. L'impact du fonds sur la séquestration du carbone est surveillé et fait l'objet de rapports réguliers aux investisseurs" , commente Roger Naylor, gestionnaire de portefeuille.