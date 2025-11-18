 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 018,93
-1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eviden va construire un supercalculateur avec AMD pour soutenir l’IA en Europe
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:00

Eviden, une branche du groupe informatique français Atos ATOS.PA , et le fabricant américain de puces AMD AMD.O ont annoncé mardi avoir remporté un contrat pour construire un supercalculateur exascale en France, alors que l’Europe cherche à combler son retard technologique face aux États-Unis.

La machine, baptisée du nom de l’informaticienne française Alice Recoque, sera installée en France, avec un démarrage des travaux prévu d’ici fin 2026.

Il s’agira du deuxième supercalculateur exascale en Europe, après Jupiter en Allemagne, pour un coût total estimé à 554 millions d’euros sur cinq ans, ont précisé les sociétés dans un communiqué conjoint.

Un supercalculateur exascale atteint une performance de pointe d’un exaflop, une unité de mesure de la puissance de calcul, soit l’équivalent de 10  millions d’ordinateurs de bureau, selon Eviden et AMD.

Le projet est piloté par le GENCI, l’agence française dédiée au calcul haute performance, et opéré par le CEA, un organisme public de recherche. Son financement sera assuré par EuroHPC et le consortium Jules Verne.

"La souveraineté était une demande clé d’EuroHPC et du gouvernement français", a déclaré Philippe Lavocat, PDG de GENCI, à Reuters. Le supercalculateur servira à faire progresser les modèles d’IA, la modélisation du changement climatique et la recherche médicale, a-t-il ajouté.

Environ 70 % des composants de la machine seront produits en Europe, contre environ la moitié pour Jupiter.

"Nous intégrons une nouvelle technologie réseau qui remplace celle de Nvidia NVDA.O utilisée dans Jupiter", a déclaré Emmanuel Le Roux, responsable du calcul avancé et de l’IA chez Eviden.

(Reportage Gianluca Lo Nostro, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
240,5200 USD NASDAQ -2,55%
ATOS
44,3450 EUR Euronext Paris +2,73%
NVIDIA
186,6000 USD NASDAQ -1,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.11.2025 12:50 

    Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi. Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également ... Lire la suite

  • Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique
    information fournie par Boursorama avec Media Services 18.11.2025 12:35 

    "Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy. "Depuis 2017, sous l'impulsion du président ... Lire la suite

  • La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )
    La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi
    information fournie par AFP 18.11.2025 12:33 

    La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions. - A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? - "Complément" de ... Lire la suite

  • moteur Leap Safran (Crédit: Adrien Daste / Safran)
    Emirates et Safran vont créer une unité de fabrication de sièges d'avion à Dubaï
    information fournie par Zonebourse 18.11.2025 12:25 

    Emirates annonce la signature d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour implanter à Dubaï une unité de fabrication et d'assemblage de sièges, une première dans le secteur. Le site produira d'abord des sièges Affaires et Économie pour les programmes de rétrofit, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank