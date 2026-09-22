Communiqué de presse

Eviden et AllWayTon s'associent pour proposer à l’industrie ferroviaire les premiers smartphones tri-modes FRMCS/5G Publique/GSM-R

La solution associe la technologie MCX d'Eviden aux smartphones ferroviaires d'AllWayTon afin d’accompagner la transition du standard GSM-R vieillissant vers FRMCS, la nouvelle génération de communications ferroviaires

Paris, France – 22 septembre 2026 – Eviden , la branche produits d’ Atos Group leader dans les produits de cybersécurité, les systèmes critiques de mission et l’analyse vidéo augmentée par l’IA, annonce aujourd'hui un partenariat exclusif avec AllWayTon Technology pour commercialiser le premier smartphone FRMCS/5G Publique/GSM-R tri-mode du marché.

Ces nouveaux smartphones associent le terminal tri-mode d'AllWayTon au client MCX d'Eviden, une application de communications critiques permettant de fournir des services sécurisés de push-to-talk, de transmission de données et de vidéo. Les professionnels du secteur ferroviaire peuvent désormais accéder aux communications GSM-R (Global System for Mobile Communications Railway) existantes et aux services FRMCS (Future Railway Mobile Communication System) de nouvelle génération depuis un terminal unique, tout en bénéficiant d’une connectivité sur les réseaux mobiles 5G publics.

Le GSM-R reste au cœur des communications ferroviaires, mais les gestionnaires d'infrastructures et les opérateurs ferroviaires préparent son remplacement progressif par le FRMCS. Reposant sur les technologies 5G et MCX, le FRMCS est le système de communications ferroviaires de nouvelle génération défini par l'UIC (Union internationale des chemins de fer). Il est conçu pour fournir des communications critiques voix, vidéo et données sécurisées, à haut débit.

Une transition maîtrisée vers FRMCS

En réunissant les standards GSM-R et FRMCS sur un seul smartphone, Eviden et AllWayTon permettent aux organisations ferroviaires d'introduire progressivement de nouveaux services, tout en maintenant de manière fluide l’accès à leurs communications opérationnelles existantes.

Une alliance fondée sur des expertises matérielles et logicielles complémentaires

Cette collaboration associe l'expérience d'Eviden dans les communications ferroviaires critiques à l'expertise d'AllWayTon dans la conception et la fabrication de terminaux mobiles professionnels GSM-R destinés aux marchés ferroviaires mondiaux.

Le client MCX d'Eviden fait partie de la gamme Lifelink MCX Connect qui comprend des technologies serveurs et clients, des fonctions d'interconnexion, une solution de dispatching, une radio cabine voix, des équipements TOBA, des systèmes d'enregistrement ainsi que des applications ferroviaires.

En tant que fournisseur de solutions et intégrateur de systèmes, Eviden accompagne les organisations ferroviaires dans la gestion de l'intégration, de l'interopérabilité, de la continuité de service et de la cybersécurité tout au long de leur transition du GSM-R vers FRMCS.

Christian Heinrich, responsable des infrastructures nationales critiques d'Eviden au sein d’Atos Group, a déclaré : « Les organisations ferroviaires doivent introduire progressivement le FRMCS tout en maintenant un accès fiable à leurs communications GSM-R existantes. L’association du smartphone tri-mode d'AllWayTon et de la technologie MCX d'Eviden offre aux utilisateurs un moyen pratique d'accéder aux deux environnements depuis un terminal unique, le temps de cette phase de transition critique. »

Fenzhi Ding, PDG d'AllWayTon Co., Ltd, a déclaré : « En associant l'expertise d'AllWayTon en smartphones ferroviaires professionnels à la technologie de communication critique d'Eviden, nous livrons une solution prête à l'emploi, immédiatement déployable sur les marchés ferroviaires internationaux. »

Les smartphones AllWayTon équipés du client MCX d'Eviden sont désormais disponibles à la vente et seront présentés à InnoTrans 2026 à Berlin , du 22 au 25 septembre, sur le stand Eviden, hall 4.1, stand 570 , ainsi que sur le stand AllWayTon, hall 7.1b, stand 255 .

***

A propos d’Eviden

Eviden est la branche d’Atos Group pour les produits de cybersécurité, les systèmes critiques et l’analyse vidéo augmentée par l’IA. Acteur de confiance, Eviden déploie auprès de ses clients publics et privés des capacités d’analyse avancée et garantit la robustesse, la continuité et la résilience de leurs opérations. Eviden s’appuie sur plus de 2200 experts et 720 brevets pour sécuriser dans le monde entier les personnes, les données et les infrastructures critiques, à la convergence de l’intelligence, de la souveraineté et de la confiance.

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 54 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros. Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est cotée sur Euronext Paris.

A propos d'AllWayTon Co., Ltd.

AllWayTon Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé dans les technologies de communication sans fil pour le secteur ferroviaire. L’entreprise conçoit et développe des terminaux de communication GSM-R et 5G-R, des équipements de communication embarqués, des modules de communication, des dispositifs IoT ainsi que les solutions logicielles associées, destinés aux opérateurs ferroviaires et aux gestionnaires d’infrastructures. Ses produits contribuent à la sécurité, à la fiabilité et au bon fonctionnement des opérations ferroviaires critiques. Ils sont déployés dans plus de 30 pays à travers le monde.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atosgroup.com | +33 (0) 6 64 56 74 88

Pièce jointe