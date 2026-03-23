 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eviden (Atos) reçoit le Label France Cybersecurity pour trois solutions
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:58

Eviden, filiale d' Atos , annonce que trois de ses solutions de cybersécurité, à savoir Proteccio HSM, KMS et Orbion, ont été distinguées par le Label France Cybersecurity, attribué par un panel indépendant d'experts institutionnels et industriels.

"Ces distinctions viennent confirmer l'engagement d'Eviden à concevoir et à développer des technologies de cybersécurité qui répondent aux exigences croissantes de souveraineté numérique, de résilience et de confiance des organisations publiques et privées", explique la société.

Proteccio HSM, unique Hardware Security Module du marché disposant de la qualification renforcée de l'ANSSI, s'inscrit dans le portefeuille historique de technologies souveraines de chiffrement et de protection des données d'Eviden.

KMS, solution moderne, open source et cloud-ready de gestion des clés et certificats, est conçue pour permettre aux organisations de garder la maîtrise de leurs actifs cryptographiques dans des environnements hybrides et distribués.

Enfin, Orbion constitue une plateforme IAM (Identity and access management) cloud permettant de sécuriser les identités et les accès dans des environnements hybrides et multi-cloud , dont le label est renouvelé pour la quatrième année consécutive.

Valeurs associées

ATOS
38,1200 EUR Euronext Paris -1,71%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 11:31

    bonne new mais l'action toujours a 0.36€ depuis la reforme & division !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.03.2026 12:03 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * UNITED AIRLINES ... Lire la suite

  • Des bulletins de vote le 22 mars 2026 à Strasbourg ( AFP / ROMEO BOETZLE )
    Au lendemain des municipales, zizanie à gauche, appel à l'union à droite
    information fournie par AFP 23.03.2026 12:01 

    Dans la foulée d'élections municipales sans vainqueur clair, chaque camp politique tentait lundi de tirer les leçons du scrutin sur les alliances et les stratégies pour la présidentielle, entre zizanie à gauche et appel à l'union à droite. Favori des sondages pour ... Lire la suite

  • Décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans
    Décès de Lionel Jospin à l'âge de 88 ans
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:00 

    L'ancien Premier ministre socialiste français Lionel Jospin, chef du gouvernement de 1997 à 2002, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé lundi sa famille à l'AFP.

  • Jospin: Faure salue la mémoire d'un "inspirateur" qui a "amené la gauche plurielle au pouvoir"
    Jospin: Faure salue la mémoire d'un "inspirateur" qui a "amené la gauche plurielle au pouvoir"
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 12:00 

    Dans une interview à l'AFPTV, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure salue la mémoire d'un "inspirateur", qui avait "amené la gauche plurielle au pouvoir", après le décès dimanche de Lionel Jospin.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank