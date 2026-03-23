Eviden (Atos) reçoit le Label France Cybersecurity pour trois solutions
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:58
"Ces distinctions viennent confirmer l'engagement d'Eviden à concevoir et à développer des technologies de cybersécurité qui répondent aux exigences croissantes de souveraineté numérique, de résilience et de confiance des organisations publiques et privées", explique la société.
Proteccio HSM, unique Hardware Security Module du marché disposant de la qualification renforcée de l'ANSSI, s'inscrit dans le portefeuille historique de technologies souveraines de chiffrement et de protection des données d'Eviden.
KMS, solution moderne, open source et cloud-ready de gestion des clés et certificats, est conçue pour permettre aux organisations de garder la maîtrise de leurs actifs cryptographiques dans des environnements hybrides et distribués.
Enfin, Orbion constitue une plateforme IAM (Identity and access management) cloud permettant de sécuriser les identités et les accès dans des environnements hybrides et multi-cloud , dont le label est renouvelé pour la quatrième année consécutive.
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