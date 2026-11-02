EVgo en forte hausse après l'offre de rachat de LS Power

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Le titre de la société de recharge de véhicules électriques EVgo EVGO.O progresse de 45,2 % à 1,83 dollar en pré-ouverture

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis octobre 2024, si cette tendance se maintient

** La société va être rachetée par la société privée LS Power Equity Advisors, selon un document déposé auprès de la SEC

** LS Power détient environ 178 millions d’actions EVGO, soit 56 % des titres avec droit de vote.

** LS Power propose d'acquérir EVGO pour 2 dollars par action en numéraire.

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 56,7 % depuis le début de l'année