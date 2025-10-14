Eversource va enregistrer une charge de 75 millions de dollars liée au règlement de la vente d'éoliennes en mer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Eversource Energy ES.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une charge de 75 millions de dollars après impôts au troisième trimestre après avoir augmenté sa responsabilité pour les projets Revolution Wind et South Fork Wind vendus à Global Infrastructure Partners (GIP).