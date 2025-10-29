L'Europe en hausse prudente en début de séance, la Fed et la "tech" au programme

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

Les principales Bourses européennes sont en légère hausse mercredi en début de séance, tandis que les investisseurs analysent une avalanche de résultats d'entreprises dans des secteurs clés tels que la banque ou l'automobile.

La prudence s'impose toutefois à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) et de la publication des chiffres trimestriels d'un groupe de géants technologiques américains après la clôture de Wall Street.

Après quelques premières minutes dans le rouge, le CAC 40 parisien grappille 0,04% à 8.219,70 points vers 08h22 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,13% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,38%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,25%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,13% et le Stoxx 600 gagne 0,10%.

La séance de mercredi s'annonce mouvementée des deux côtés de l'Atlantique, avec les résultats financiers, la politique monétaire et les espoirs commerciaux sur la table des investisseurs.

Une réduction de 25 points de base des coûts d'emprunt est pratiquement acquise aux Etats-Unis mercredi, mais les investisseurs seront particulièrement impatients de connaître les détails des perspectives de la banque centrale en matière de taux.

La technologie sera quant à elle à nouveau sous les projecteurs mercredi après un rallye à Wall Street la veille, et alors que les investisseurs attendent la publication, en fin de journée à New York, des résultats de Microsoft, Alphabet et Meta Platforms.

En attendant, l'Europe fait pour l'instant preuve de prudence et analyse à une série de résultats d'entreprises.

Deutsche Bank, qui a annoncé mercredi une hausse inattendue de 7% de son bénéfice au troisième trimestre, avance de 2,9%, tandis que son concurrent suisse UBS a vu son bénéfice net trimestriel bondir de 74%, ce qui fait progresser l'action de 1,49% dans les premiers échanges.

Le secteur automobile est également à surveiller. Le constructeur allemand Mercedes progresse de plus de 6% après avoir fait état de marges supérieures aux prévisions dans son activité automobile principale, l'amélioration des ventes de modèles haut de gamme ayant permis de compenser les charges exceptionnelles liées aux suppressions d'emplois en cours.

Aston Martin abandonne en revanche 1,69%, après une ouverture en baisse de 6%, le groupe britannique ayant publié une perte trimestrielle supérieure aux attentes.

À Paris, BIC plonge de plus de 9% après avoir abaissé mardi soir ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de trésorerie en 2025, citant la faible performance au troisième trimestre.

