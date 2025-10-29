Trump s'attend à "une excellente rencontre" avec Xi Jinping

Le président américain Donald Trump embarque à bord d'Air Force One, le 29 octobre 2025 à l'aéroport de Tokyo Haneda ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Donald Trump a dit s'attendre à une "excellente rencontre" avec le président chinois Xi Jinping, avant d'arriver mercredi en Corée du Sud, alors qu'une trêve est espérée dans la brutale guerre commerciale opposant les deux puissances.

Le président américain, parti de Tokyo après une visite de deux jours, est arrivé mercredi à Gyeongju, dans l'est de la péninsule coréenne, où se tient le sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec) rassemblant 21 pays de la région.

A bord d'Air Force One, le président Trump a dit envisager "une excellente rencontre (...) et que beaucoup de problèmes vont être résolus" lors de son entrevue jeudi avec le dirigeant chinois.

"Nous leur avons parlé, nous n'entrons pas dans cette réunion à l'improviste (...) Je pense que nous allons obtenir un très bon résultat pour notre pays et pour le monde en réalité", a-t-il déclaré à bord d'Air Force One.

Il a précisé cependant qu'il n'était "pas sûr" que la question délicate de Taïwan, île revendiquée par Pékin, soit abordée.

Donald Trump a laissé entrevoir une baisse des droits de douane qui avaient été imposés à la Chine en rétorsion à sa gestion de la crise du fentanyl aux Etats-Unis.

Si les négociateurs de Pékin et Washington assurent s'être entendus sur un "cadre" d'accord, il reste à voir si Donald Trump et Xi Jinping, qui ne se sont pas rencontrés en tête à tête depuis 6 ans, finaliseront effectivement une trêve dans leur guerre commerciale qui a fait dévisser les marchés et bouleversé les chaînes de production.

Le président chinois Xi Jinping (gauche), le 8 mai 2025 à Moscou, et son homologue américain Donald Trump, le 30 mai 2025 à West Mifflin aux Etats-Unis ( POOL / Evgenia Novozhenina )

"Alors que les Etats-Unis sont impatients de conclure tout accord commercial que Trump pourrait qualifier de victoire, la Chine s'attache à renforcer la confiance, gérer les divergences de longue date et stabiliser les relations commerciales", commente William Yang, analyste à l'International Crisis Group.

- "Situation complexe" -

Auparavant, le président américain doit s'entretenir mercredi à Gyeongju avec le président sud-coréen Lee Jae-myung, sa deuxième rencontre avec lui.

Cette étape est la troisième de sa tournée asiatique, après la Malaisie et une visite au Japon où il a rencontré mardi la nouvelle Première ministre Sanae Takaichi.

Séoul souhaite, à l'instar de Tokyo, des assurances de son allié américain pour sa défense face à la menace de la Corée du Nord.

Le président américain Donald Trump (droite) et son homologue sud-coréen Lee Jae-myung, le 25 août 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Mais les discussions porteront également sur le commerce, alors que Séoul peine à conclure un compromis commercial avec Washington.

Le dirigeant américain a assuré mercredi qu'un accord commercial avec Séoul "sera finalisé très bientôt".

En juillet, Donald Trump avait annoncé avoir accepté de réduire les taxes douanières sur les produits sud-coréens à 15% en échange de l'engagement de Séoul à investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Mais les surtaxes sur l'automobile persistent et les modalités de ces investissements restent âprement discutées. L'arrestation de centaines de travailleurs sud-coréens par la police de l'immigration américaine a aussi tendu les relations.

Le ministre américain des Finances Scott Bessent a admis lundi qu'il restait "de nombreux détails à régler" pour résoudre une situation "complexe".

Donald Trump devrait recevoir en cadeau une réplique d'une couronne en or de l'ancien royaume coréen de Silla, ont indiqué les autorités sud-coréennes.

- Une rencontre avec Kim Jong Un s'éloigne -

La perspective d'une rencontre du président américain avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à l'issue du sommet semble en revanche s'éloigner.

Donald Trump avait déclaré qu'il serait "ravi de rencontrer" à nouveau Kim Jong Un mais Pyongyang n'a pas répondu publiquement à l'invitation.

Au cours de son vol vers la Corée du Sud, le président américain a indiqué qu'il donnerait la priorité à sa rencontre avec Xi Jinping et qu'il rencontrerait le numéro un nord-coréen "dans un avenir pas trop lointain". "A un moment donné, nous serons amenés à traiter avec la Corée du Nord. Je pense qu'ils le souhaitent, et je le souhaite", a-t-il déclaré.

Sur cette photo diffusée par l'agence officielle KCNA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un remercie les participants et organisateurs des célébrations du 80e anniversaire du parti au pouvoir en Corée du Nord, le 12 octobre 2025 à Pyongyang ( KCNA VIA KNS / STR )

La dernière rencontre des deux dirigeants remonte à juin 2019. Depuis, les relations entre Pyongyang et Washington sont au point mort, en raison de désaccords sur l'allègement des sanctions américaines et l'avancement du programme nucléaire de Pyongyang.

Kim Jong Un est aujourd'hui plus enhardi qu'en 2019, avec un soutien crucial de la Russie après l'envoi de soldats nord-coréens partis combattre en Ukraine aux côtés de Moscou.

"La Corée du Nord a le temps pour elle et n'est plus aussi isolée qu'avant", indique à l'AFP Hong Min, analyste senior à l'Institut coréen pour l'unification nationale.