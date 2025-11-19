 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 948,50
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eversource Energy chute : les régulateurs du Connecticut rejettent la demande de vente de son unité d'approvisionnement en eau
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 novembre - ** L'action de la société de services publics Eversource Energy ES.N a baissé de 9 % à 67,81 $

** La demande de la société de vendre sa filiale Aquarion Water Company a été rejetée par les régulateurs du Connecticut, rapporte Bloomberg News

** Le rapport ajoute que quatre commissaires de l'Autorité de régulation des services publics du Connecticut ont voté en faveur du rejet de la demande, le président s'étant récusé

** Eversource Energy et l'Autorité de régulation des services publics du Connecticut n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters

** En tenant compte du mouvement de la séance, l'action a progressé de 17,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

EVERSOURCE ENERG
67,260 USD NYSE -9,79%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank