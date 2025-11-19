Eversource Energy chute : les régulateurs du Connecticut rejettent la demande de vente de son unité d'approvisionnement en eau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
19 novembre - ** L'action de la société de services publics Eversource Energy ES.N a baissé de 9 % à 67,81 $
** La demande de la société de vendre sa filiale Aquarion Water Company a été rejetée par les régulateurs du Connecticut, rapporte Bloomberg News
** Le rapport ajoute que quatre commissaires de l'Autorité de régulation des services publics du Connecticut ont voté en faveur du rejet de la demande, le président s'étant récusé
** Eversource Energy et l'Autorité de régulation des services publics du Connecticut n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters
** En tenant compte du mouvement de la séance, l'action a progressé de 17,9 % depuis le début de l'année
