Eversource affiche une hausse de son bénéfice trimestriel grâce à l'augmentation des revenus du gaz et à l'atténuation des charges non récurrentes

Eversource Energy ES.N a enregistré une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre jeudi, grâce à des résultats plus solides dans son activité gazière et à l'absence de charges ponctuelles importantes qui avaient pesé sur les résultats de l'année précédente.

La consommation d'électricité aux États-Unis a atteint un niveau record en 2025 et devrait continuer à augmenter en 2026, à mesure que les centres de données sur l'IA et la cryptographie se développent et que de plus en plus de foyers et d'entreprises utilisent davantage d'électricité pour le chauffage et le transport.

Les résultats d'Eversource pour l'année précédente ont été fortement affectés par d'importantes charges non récurrentes, notamment une perte après impôts d'environ 298 millions de dollars liée à la vente de son unité de production d'eau Aquarion, alors en cours, et des pertes considérables liées à la vente de ses investissements dans l'énergie éolienne en mer.

En novembre, les autorités de régulation du Connecticut ont rejeté la proposition de l'entreprise de vendre son activité de distribution d'eau dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,4 milliards de dollars .

Au cours du trimestre, le segment du gaz naturel d'Eversource a gagné 123,6 millions de dollars, contre 103,4 millions de dollars l'année dernière.

La société de services publics prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 4,80 et 4,95 dollars par action. Les analystes s'attendent à ce que le bénéfice annuel soit de 4,97 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux de croissance de son bénéfice par action à long terme reste compris entre 5 % et 7 % jusqu'en 2030.

Elle a également augmenté son plan d'investissement quinquennal à 26,5 milliards de dollars, contre 24,2 milliards de dollars précédemment, principalement en raison de l'augmentation des dépenses liées à l'infrastructure de distribution d'électricité et de gaz naturel.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de lever entre 800 millions et 1,1 milliard de dollars de capitaux propres au cours de la période 2026-2030, à l'exclusion des émissions de routine dans le cadre de ses programmes de réinvestissement des dividendes et de rémunération.

Eversource, qui dessert environ 4,6 millions de clients pour l'électricité, le gaz naturel et l'eau dans le Connecticut, le Massachusetts et le New Hampshire, a déclaré un bénéfice net de 421,3 millions de dollars, soit 1,12 dollar par action, pour le quatrième trimestre, contre 72,5 millions de dollars, soit 20 cents par action, un an plus tôt.