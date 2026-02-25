Everpure progresse grâce à des prévisions de recettes optimistes pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la société de gestion et de stockage de données Everpure PSTG.N , anciennement Pure Storage, ont augmenté de 3,6 % à environ 76,2 $ dans les échanges après les heures de bureau

** La société prévoit un chiffre d'affaires de 4,3 à 4,4 milliards de dollars pour l'exercice 27, supérieur aux estimations des analystes (4,26 milliards de dollars) - données compilées par LSEG

** La société a changé son nom de Pure Storage à Everpure le 23 février

** Elle dit recevoir une forte demande pour la modernisation du stockage de données dans les secteurs de l'entreprise et de l'hyperscalaire

** La société annonce un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,03 milliard de dollars

** A la dernière clôture, les actions étaient en hausse d'environ 9,8 % depuis le début de l'année