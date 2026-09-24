Everpure en hausse grâce à de solides prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action d'Everpure P.N , société spécialisée dans la gestion et le stockage de données, progresse de 7,1% à 117,4 dollars en pré-ouverture

** La société publie ses prévisions préliminaires de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028, comprises entre 7 milliards et 7,3 milliards de dollars, soit un niveau supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 6,3 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle réaffirme également ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2027, comprises entre 5,03 et 5,07 milliards de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations

** Sur 21 courtiers, 18 attribuent à l'action la recommandation “acheter” ou mieux, un “conserver” et deux “vendre”; le cours-cible médian s'établit à 135 dollars

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 63,6% depuis le début de l'année