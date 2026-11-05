Evergy en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et affiché des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

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5 novembre - ** L'action Evergy EVRG.O progresse de 2,6 % à 88,50 dollars

** Le groupe d'électricité relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 4,35 et 4,50 dollars, contre 4,14-4,34 dollars auparavant

** La société prévoit une croissance annuelle du BPA supérieure à 8 % à partir de 2028

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 2,58 $ au troisième trimestre; l'estimation moyenne des analystes s'établissait à 2,31 $ - données compilées par LSEG

** La demande des grands clients pourrait atteindre environ 2,25 GW d’ici 2030, contre 350 à 400 MW actuellement – EVRG lors de la conférence téléphonique post-résultats

** La société estime que la charge de pointe des grands clients pourrait atteindre 3,1 GW après 2030

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 22,10 % depuis le début de l’année