Evercore repère une opportunité d'achat dans West Pharma au vu des solides données de prescription d'Oral Wegovy

3 février - ** Le courtier Evercore ISI indique que les actions de West Pharma WST.N ont baissé d'environ 15% depuis que Novo Nordisk a lancé Oral Wegovy le 5 janvier, parce que les investisseurs craignent que les pilules de GLP-1 orales ne réduisent la demande de médicaments GLP-1 injectables, qui influencent la croissance de WST

** Evercore estime que le récent effondrement crée une bonne opportunité d'achat à long terme, principalement parce que l'activité principale de WST en dehors des GLP-1 s'améliore

** Les clients les plus importants de WST comprennent les majors pharmaceutiques Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk

NOVOb.CO qui incorporent les composants de West dans leurs traitements injectables à succès, en particulier dans les thérapies pour la perte de poids et le diabète

** La société de courtage estime que la force des premières prescriptions pourrait être due à un "bolus de phobiques de l'aiguille" qui attendaient spécifiquement une option sous forme de pilule

** "L'industrie pharmaceutique reste fortement investie dans la catégorie des GLP-1 injectables… La semaine dernière, Lilly

LLY.N a annoncé son intention d'investir plus de 3,5 milliards de dollars dans une nouvelle usine de produits injectables" - Evercore ISI

** L'action WST a baissé de 16 % en 2025