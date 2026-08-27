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Evercore estime que les répercussions de l'examen réglementaire mondial de TWG sur les assureurs vie seront limitées
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 12:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Evercore estime que les informations parues dans la presse concernant les compagnies d’assurance du milliardaire Mark Walter ne devraient pas entraîner de répercussions sur l’ensemble du secteur de l’assurance-vie, ni susciter de réactions réglementaires plus larges

** La holding de Mark Walter, TWG Global, a déclaré mercredi qu’elle collaborait avec les autorités de régulation américaines pour répondre aux préoccupations concernant des investissements entre parties liées figurant dans les comptes de ses compagnies d’assurance, ajoutant qu’il n’y avait eu "aucune fraude"

** Ses compagnies d’assurance font l’objet d’une enquête fédérale visant à déterminer si certains investissements en crédits privés ont été classés à tort comme des investissements non affiliés, ce qui attire une fois de plus l’attention sur l’exposition des assureurs vie aux investissements entre parties liées

** "Si ce processus reste aussi ordonné que le prétend TWG, cela représente probablement tout de même une opportunité, au moins temporaire, pour d'autres acteurs du secteur des rentes d'améliorer leur part de marché, tandis que leurs assureurs affiliés perdraient une partie de la leur", a déclaré Thomas Gallagher, analyste chez Evercore

** Certaines actions d’assureurs vie CRBG.N , EQH.N ,

BHF.O , LNC.N avaient reculé en début de mois , une évolution qui, selon Evercore, s’expliquait par les craintes des investisseurs quant à d’éventuelles réactions réglementaires plus larges

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