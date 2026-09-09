Evercore attribue la note « en ligne » à Cigna pour sa première couverture et souligne les risques liés à la transition vers le modèle PBM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Evercore ISI lance la couverture de l'assureur santé Cigna CI.N avec une note « en ligne » et un objectif de cours de 290 $

** La société de courtage estime que Cigna pourrait revoir à la baisse ses perspectives de croissance à long terme lors de sa journée des investisseurs du 30 septembre, la croissance du BPA ajusté pouvant passer de 10 %-14 % à 10 %-13 %

** Elle indique que l’activité de gestion des prestations pharmaceutiques de Cigna, qui génère environ 60 % du résultat d’exploitation, est confrontée à des risques de mise en œuvre dans le cadre de sa transition vers un modèle sans remises

** Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques négocient les prix des médicaments et les conditions de prise en charge avec les laboratoires pour le compte des employeurs et des caisses d’assurance maladie

** Evercore estime que cette transition pourrait alléger la pression réglementaire, mais prévoit une croissance annuelle des bénéfices de l’activité de gestion des prestations pharmaceutiques d’environ 2 % entre 2026 et 2030, avec une marge qui passerait d’environ 2,7 % en 2025 à 1,6 % d’ici 2028

** La société prévoit une reprise limitée des marges jusqu’en 2030, les clients exigeant davantage de transparence sur les tarifs lors du renouvellement des contrats, en particulier sur le marché concurrentiel des petits comptes

** L'analyse reste positive concernant l'activité d'assurance de Cigna destinée aux employeurs, mais table sur des résultats situés dans la fourchette basse des prévisions de la direction jusqu'à ce que les marges soient mieux définies