Evercore acquiert la banque d'affaires britannique Robey Warshaw pour 196 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 9 de l'article du 30 juillet pour indiquer que le prix de l'acquisition d'Arma Partners n'a pas été divulgué)

Evercore EVR.N va acquérir la banque d'affaires britannique Robey Warshaw pour 196 millions de dollars, a annoncé mercredi la banque d'affaires américaine.

Le paiement sera effectué en deux tranches, la moitié en actions Evercore au moment de la conclusion de l'opération et le reste un an plus tard, en espèces ou en actions, précise le communiqué d'Evercore.

La transaction pour Warshaw, dont le siège est à Mayfair et qui compte parmi ses partenaires l'ancien ministre des finances britannique George Osborne, devrait être finalisée au quatrième trimestre 2025.

Evercore, dont le siège est à New York, a déclaré s'attendre à ce que l'opération ait un effet relutif sur les bénéfices au cours de la première année complète suivant l'acquisition et au-delà.

Robey Warshaw a été fondé en 2013 par Simon Robey et Philip Apostolides, anciens banquiers de Morgan Stanley, ainsi que par Simon Warshaw, banquier d'UBS, et s'est forgé une réputation de conseiller de premier plan auprès des plus grandes entreprises britanniques au cours de la dernière décennie.

"Robey Warshaw apporte des relations extraordinaires et de longue date avec certaines des plus grandes entreprises multinationales du monde", a déclaré John Weinberg, président-directeur général d'Evercore, dans un communiqué.

L'opération renforcera la position d'Evercore sur le plus grand marché du conseil en fusions et acquisitions en Europe, selon le communiqué de la société, ajoutant qu'elle ouvrira d'autres opportunités significatives pour les clients dans la région EMEA et dans le monde entier.

Simon Robey, cofondateur de Robey Warshaw, a déclaré: "Nos clients continueront à bénéficier de l'attention et des soins personnels que nous nous sommes toujours efforcés de leur apporter. Ils pourront également bénéficier d'une plus grande portée mondiale, de capacités de produits étendues et d'une expertise sectorielle. Evercore est le lieu idéal pour nous tous."

Cette dernière consolidation dans le secteur fait suite à la transaction de 550 millions de dollars de Mizuho Financial Group pour la banque d'investissement Greenhill en 2023 et à l'achat par Mediobanca de la société Arma Partners basée à Londres la même année, dont le prix n'a pas été divulgué.

