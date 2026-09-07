EverBank va fusionner avec WaFd pour créer une banque de 75 milliards de dollars, selon le WSJ

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(Corrige le jour mentionné au paragraphe 1: il s'agit de lundi et non de mercredi)

La société EverBank Financial, basée en Floride, a conclu un accord en vue d'une fusion inversée avec WaFd WAFD.O , une banque de plus petite taille située dans le nord-ouest des États-Unis, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant un communiqué des deux entreprises.

Cet accord permettrait de créer une banque régionale disposant d'environ 75 milliards de dollars d'actifs, ajoute l'article.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.