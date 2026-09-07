EverBank va fusionner avec WaFd dans le cadre d'une fusion inversée de 3,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources au paragraphe 1, ajout de détails sur l'opération dans l'ensemble du texte)

La société EverBank Financial, basée en Floride, a accepté d'acquérir WaFd WAFD.O , une petite banque de la région du nord-ouest du Pacifique, dans le cadre d'une opération de fusion inversée d'un montant de 3,9 milliards de dollars, ont annoncé lundi les deux entreprises.

Cette opération donnerait naissance à une banque régionale disposant d’environ 75 milliards de dollars d’actifs, a rapporté plus tôt dans la journée le Wall Street Journal, citant un communiqué des deux sociétés.

Aux termes de l'accord, EverBank fusionnera avec WaFd, cette dernière restant une société cotée en bourse après avoir changé de nom pour devenir EverBank Financial Corp et être cotée sous le nouveau symbole boursier EVBK sur le Nasdaq.

À l’issue de l’opération, les investisseurs d’EverBank détiendront collectivement environ 59,2 % de la société combinée pro forma, les actionnaires de WaFd détenant les 40,8 % restants.

Les sociétés ont indiqué que la fusion, dont la finalisation est prévue début 2027, devrait augmenter le bénéfice par action de WaFd pour 2027 d’environ 29 % et compenser la dilution de la valeur comptable tangible en moins de deux ans.