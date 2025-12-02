 Aller au contenu principal
Eventbrite bondit après avoir accepté la privatisation de Bending Spoons
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du fournisseur de services de billetterie Eventbrite EB.N ont bondi de 79,3 % à 4,44 $ avant le marché ** La société technologique italienne Bending Spoons va acquérir la société dans le cadre d'une transaction en numéraire évaluée à environ 500 millions de dollars

** Les actionnaires d'EB recevront 4,50 $ par action en espèces, ce qui représente une prime de plus de 81 % par rapport à la dernière clôture de 2,48 $

** L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026, après quoi EB deviendra une société privée

** EB a une capitalisation boursière de 242,23 millions de dollars à la dernière clôture - données compilées par LSEG

** Les acquisitions récentes de Bending Spoons comprennent Vimeo (1,38 milliard de dollars) et l'accord en cours avec AOL

** L'action EB a baissé de 26,19 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Privatisation

Valeurs associées

EVENTBRITE RG-A
4,435 USD NYSE +78,11%
