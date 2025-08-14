Eve d'Embraer lève 230 millions de dollars dans le cadre du développement de la "voiture volante"

(Ajout de détails, de contexte et de citations) par Gabriel Araujo et Rodrigo Viga Gaier

Le fabricant d'avions électriques Eve EVEX.N a déclaré jeudi qu'il avait levé 230 millions de dollars de capitaux propres par le biais d'une offre directe enregistrée qui comprenait un nouveau financement de BNDESPAR, la branche d'investissement de la banque de développement de l'État brésilien BNDES BNDES.UL .

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Ces fonds permettront de soutenir le développement de la "voiture volante" d'Eve, un avion alimenté par batterie qui peut décoller et atterrir verticalement pour transporter des voyageurs sur de courtes distances en ville. Eve est contrôlée par l'avionneur brésilien Embraer EMBR3.SA .

CITATIONS

"Cette levée de fonds marque une étape importante dans notre parcours... Nous sommes fiers d'avoir le BNDES à bord et nous apprécions énormément l'engagement continu d'Embraer envers Eve et notre programme", a déclaré Johann Bordais, directeur général d'Eve, dans un communiqué.

Le directeur du BNDES, Aloizio Mercadante, a déclaré dans un autre communiqué que le soutien de la banque constituait une "étape stratégique" visant à placer le Brésil à l'avant-garde de la mobilité aérienne durable et à renforcer son engagement en faveur du développement économique et de la création d'emplois.

PAR LES CHIFFRES

L'offre comprend 47 422 680 actions ordinaires au prix de 4,85 dollars chacune et la double cotation d'Eve aux États-Unis et au Brésil, le BNDES souscrivant des certificats de dépôt brésiliens (BDR) au prix de 26,21 reais (4,86 dollars) chacun, selon Eve.

L'investissement du BNDES s'élève à 74,9 millions de dollars, selon la banque de développement. Embraer et d'autres investisseurs institutionnels dont le nom n'a pas été révélé ont également participé à la transaction, selon Eve.

CE QUI EST À VENIR

Eve prévoit d'utiliser le produit des BDR pour payer les services fournis au Brésil, tandis que le reste du produit net sera utilisé pour les besoins de l'entreprise, y compris les opérations, les acquisitions potentielles, les investissements stratégiques et le remboursement de la dette.

La société prévoit que son avion à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) entrera en service en 2027.

(1 $ = 5,3977 reais)