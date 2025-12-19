Evaxion en baisse après le retrait de Merck de l'accord de licence pour le vaccin contre la gonorrhée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Evaxion EVAX.O , basé au Danemark, chutent de 1,2 % à 5,68 $ avant la mise sur le marché

** Evaxion a annoncé que Merck & Co MRK.N n'exercera pas son option de licence pour le vaccin expérimental d'Evaxion contre la gonorrhée, EVX-B2, ce qui laisse à EVAX les droits mondiaux du programme

** Evaxion déclare qu'elle cherchera un autre partenaire de licence potentiel

** En début d'année, Merck a exercé son option sur un autre vaccin candidat d'Evaxion, EVX-B3, dans le cadre d'un accord qui pourrait rapporter à Evaxion jusqu'à 592 millions de dollars en paiements d'étape et en royalties

** Evaxion a ajouté que la décision de Merck n'affecte pas sa marge de manœuvre en termes de trésorerie, qui s'étend jusqu'au second semestre 2027

** Jusqu'à la dernière clôture, EVAX a progressé de 36 % depuis le début de l'année