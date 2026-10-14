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Eva von Sydow rejoint United Bankers
information fournie par Agefi Asset Management 14/10/2026 à 08:00

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Eva von Sydow a rejoint United Bankers en tant que directrice du développement international. « J’accompagnerai le développement international de l’activité de gestion d’actifs du groupe, avec un accent particulier sur les actifs réels, notamment ses fonds forestiers », détaille-t-elle sur Linked-In. La Suédoise travaillera aux côtés de Dick Ehrnrooth, Johan Bark, Nils Schalin et de l’ensemble de l'équipe United Bankers, afin « de faire connaître l’expertise d’investissement du groupe auprès des investisseurs à travers l’Europe ».

Eva von Sydow a ainsi quitté First Sentier Group (ex-First State Investments) où elle était responsable du développement en France et en Europe du Nord, notamment la Suède. Elle avait démarré l’activité en France et en Suède de la société de gestion en 2002.

L'Agefi

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