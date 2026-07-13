 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat : vers une rechute sur 2,20 puis 2,16 EUR
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 14:11

Eutelsat aligne une 3ème séance de repli consécutive, et a baissé à 4 reprises en 5 séances.

Le titre se dirige vers une rechute sur 2,20 (support oblique moyen terme) puis 2,16 EUR (plancher testé le 26 juin).

Le prochain objectif à la baisse se dessine vers 1,93 EUR, support moyen terme remontant aux 9 et 16 mars dernier.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,3100 EUR Euronext Paris -1,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

1 commentaire

  • 14:52

    ou bien elle remontera vers 3 € , qui sait ?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,14 -5,08%
CAC 40
8 350,49 +0,14%
Pétrole Brent
78,72 +3,72%
GENFIT
13,26 -3,49%
TOTALENERGIES
69,84 +2,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank