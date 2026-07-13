information fournie par Zonebourse • 13/07/2026 à 14:11

Eutelsat : vers une rechute sur 2,20 puis 2,16 EUR

Eutelsat aligne une 3ème séance de repli consécutive, et a baissé à 4 reprises en 5 séances.

Le titre se dirige vers une rechute sur 2,20 (support oblique moyen terme) puis 2,16 EUR (plancher testé le 26 juin).

Le prochain objectif à la baisse se dessine vers 1,93 EUR, support moyen terme remontant aux 9 et 16 mars dernier.