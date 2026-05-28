Eutelsat : vers un re-test imminent des 4,50E

Eutelsat efface les résistances les unes après les autres : après le franchissement du palier des 4E du 13 octobre 2025, puis des 4,33E (MM1000) le titre s'achemine vers un re-test du zénith des 4,50E du 5 mai 2025.

Eutelsat pourrait ensuite viser les 5E de la mi-juillet 2024.