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Eutelsat : vers un re-test imminent des 4,50E
information fournie par Zonebourse 28/05/2026 à 11:41

Eutelsat efface les résistances les unes après les autres : après le franchissement du palier des 4E du 13 octobre 2025, puis des 4,33E (MM1000) le titre s'achemine vers un re-test du zénith des 4,50E du 5 mai 2025.

Eutelsat pourrait ensuite viser les 5E de la mi-juillet 2024.

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