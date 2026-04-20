Eutelsat signe accord avec Cadena Tres pour distribution TV via Eutelsat 117 West A au Mexique

* Eutelsat signe accord stratégique avec Cadena Tres (Grupo Imagen) pour distribution de ses signaux TV via satellite EUTELSAT 117 West A. * Cadena Tres rejoint « voisinage vidéo » à 117° Ouest, position orbitale clé pour distribution TV au Mexique. * Contrat renforce position d’Eutelsat au Mexique, satellite E117WA concentrant quasi-totalité des principaux diffuseurs publics et privés du pays. * Distribution vise alimentation d’opérateurs câble, plus de 130 sites de télévision numérique terrestre, continuité de service pour des millions de foyers mexicains. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eutelsat Communications SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604201100BIZWIRE_USPR_____20260420_BW394510) on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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