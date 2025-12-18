Eutelsat : retrace bel et bien les 1,75E et plonge déjà vers 1,7E
information fournie par Zonebourse 18/12/2025 à 12:13
Le titre effectuant déjà une incursion alarmante vers 1,70E, l'objectif suivant serait le comblement du "gap" des 1,57E du 3 mars dernier.
A lire aussi
-
Deux syndicats de magistrats s'indignent jeudi des propos de Gérald Darmanin, qui a assuré de son "soutien" un élu du Nord condamné par la cour d'appel de Douai à 18 mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité pour détournement de fonds. "Il nous semble ... Lire la suite
-
(AOF) - ADP (-9,63% à 116,40 euros) ADP pointe à la dernière place de l'indice SBF 120 et se dirige tout droit vers une quatrième séance de suite dans le rouge. Cette forte baisse intervient alors que l'Autorité de régulation des transports (ART) a fait savoir ... Lire la suite
-
Le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé de geler ce qui restait d'un plan de suppression de postes dans l'activité spatiale de Thales annoncé en 2024 et partiellement suspendu par le groupe en juin dernier. Dans ce jugement, rendu lundi, il "ordonne la suspension ... Lire la suite
-
Trente patients empoisonnés, dont 12 sont morts: au terme d'un exceptionnel procès de trois mois et demi, l'anesthésiste Frédéric Péchier a été condamné jeudi à Besançon à la prison à perpétuité pour l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, un verdict contre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer