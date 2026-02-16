 Aller au contenu principal
Eutelsat renouvelle son partenariat avec Viewsat pour la zone MENA
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 11:42

Eutelsat fait part de la reconduction de plusieurs accords de capacité signés avec Viewsat, consolidant ainsi un partenariat de longue date pour le marché de la télédiffusion en Egypte et dans l'ensemble de la zone MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Forts de cette collaboration renouvelée à la position 7/8°, l'opérateur de satellites français et Viewsat poursuivront leur mission commune, qui consiste à "répondre aux besoins des diffuseurs égyptiens par des services de diffusion fiables et sur mesure".

"La reconduction de ces accords témoigne des relations constructives entre les deux partenaires, mais aussi de l'importance du marché égyptien dans la stratégie de développement des services audiovisuels d'Eutelsat dans la région", explique Eutelsat.

Desservant 66 millions de foyers équipés pour la télévision par satellite dans la zone MENA, la position 7/8° Ouest s'impose comme le premier pôle audiovisuel de la région, où sont diffusées plus de 950 chaînes.

Depuis de nombreuses années, Eutelsat et Viewsat ont noué un partenariat qui associe les infrastructures satellitaires d'Eutelsat à l'expertise de Viewsat en matière de diffusion de contenus médias et de support client.

EUTELSAT
2,2300 EUR Euronext Paris -0,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

