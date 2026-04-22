Eutelsat renouvelle partenariat long terme avec PCTV pour distribution TV au Mexique via 117 West A

* Eutelsat renouvelle partenariat de long terme avec PCTV pour poursuivre distribution de services vidéo au Mexique via satellite EUTELSAT 117 West A.

* Accord maintient PCTV, filiale de Megacable, sur EUTELSAT 117 West A pour acheminer chaînes vers têtes de réseau câble au Mexique et dans région. * Renouvellement renforce position de EUTELSAT 117 West A comme plateforme de référence pour distribution TV au Mexique, avec extension en Amérique latine. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eutelsat Communications SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 202604221100BIZWIRE_USPR_____20260422_BW675060) on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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