Eutelsat reconduit partenariat avec PCTV pour diffusion TV au Mexique via Eutelsat 117 West A

* Eutelsat renouvelle partenariat de longue date avec PCTV, filiale de Megacable Holdings, pour diffusion de contenus audiovisuels au Mexique via satellite EUTELSAT 117° Ouest A. * Accord consolide EUTELSAT 117 West A comme pôle de référence pour télédiffusion au Mexique, avec extension de portée en Amérique latine. * PCTV continue d’acheminer chaînes nationales et internationales vers têtes de réseau câblées au Mexique, avec couverture régionale en Amérique latine. * Eutelsat met en avant rôle stratégique du satellite dans distribution de contenus vers opérateurs de télévision payante, avec objectif de fiabilité et qualité de transmission. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Eutelsat Communications SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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