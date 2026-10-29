Eutelsat prévoit un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars après la mise en service du concurrent européen de Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition sans modification du texte)

* L'opérateur de satellites prévoit que le réseau IRIS² prévu par l'UE permettra d'augmenter son chiffre d'affaires jusqu'en 2040

* IRIS² renforce le carnet de commandes d’Eutelsat avec la comptabilisation de 8,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires futur

* Mais le chiffre d'affaires du premier trimestre est inférieur aux estimations

par Gianluca Lo Nostro

Eutelsat ETL.PA prévoit un chiffre d’affaires lié aux services commerciaux supérieur à 10 milliards d’euros (11,1 milliards de dollars) entre 2032 et 2040, alors qu’il joue un rôle de premier plan dans l'alternative prévue par l'Union européenne au service Internet par satellite Starlink d’Elon Musk, a-t-il annoncé jeudi.

L’opérateur franco-britannique a été choisi pour diriger le segment en orbite terrestre basse (LEO) du réseau IRIS² de l’UE, qui comptera 330 satellites. Le lancement des premiers satellites IRIS² est prévu en 2029, et les premiers services devraient être opérationnels à partir de 2030.

Eutelsat s’est imposé alors que l’Europe tente de réduire la dépendance du bloc vis-à-vis de la technologie américaine depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump, puisqu’il détient OneWeb, le seul réseau de satellites en orbite terrestre basse (LEO) capable de rivaliser avec le réseau Starlink de SpaceX SPCX.O .

Dans un communiqué financier, la société parisienne a indiqué que son carnet de commandes comprenait désormais 8,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires liés à la conception et à la construction d’IRIS², qui seront comptabilisés principalement entre 2027 et 2031. À lui seul, ce montant représente plus de sept fois les 1,24 milliard d’euros de chiffre d’affaires générés par Eutelsat l’année dernière , et porte le total de son carnet de commandes à 12,1 milliards d’euros, contre 3,4 milliards à la fin du mois de juin.

Ces prévisions constituent un coup de pouce majeur pour une entreprise qui vise à compenser le déclin de son activité de diffusion vidéo par des services Internet par satellite.

OneWeb dispose de plus de 600 satellites et prévoit d’en lancer 229 supplémentaires dans le cadre d’une expansion d’un milliard d’euros .

Eutelsat a indiqué qu’elle investirait au total 3,39 milliards d’euros dans des infrastructures partagées et commerciales sur le réseau IRIS² entre 2027 et 2034, en échange d’un accès à une bande passante plus de deux fois supérieure à celle dont dispose actuellement OneWeb.

Malgré ces perspectives encourageantes, le chiffre d’affaires du premier trimestre s’est révélé inférieur aux attentes. Le chiffre d’affaires de ses quatre activités opérationnelles a reculé de 2,1 % à périmètre constant, s’établissant à 278,3 millions d’euros au cours du trimestre clos fin septembre. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de 291 millions d’euros issue d’un sondage d’analystes réalisé par l’entreprise.

Eutelsat a confirmé ses objectifs financiers pour les exercices 2026-27 et 2028-29.

(1 dollar = 0,8971 euro)