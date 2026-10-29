Eutelsat prévoit plus de €10 mds de CA en 2032-2040 avec Iris²

par Matthieu Huchet et Gianluca Lo Nostro

Eutelsat ETL.PA prévoit que le doublement des capacités de son réseau OneWeb permettra de générer plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires opérationnel issu des services commerciaux entre 2032 et 2040, a annoncé dans un communiqué jeudi le groupe franco-britannique, qui tient un rôle de premier plan dans le programme européen IRIS².

L’opérateur satellitaire a indiqué que son carnet de commandes intégrait désormais 8,9 milliards d’euros de revenus liés à la conception et à la construction d’IRIS², qui seront comptabilisés principalement entre 2027 et 2031.

Ce montant représente à lui seul plus de sept fois le chiffre d’affaires de 1,24 milliard d’euros réalisé par Eutelsat l’an dernier et porte son carnet de commandes total à 12,1 milliards d’euros, contre 3,4 milliards à fin juin.

Ces nouvelles prévisions confortent les perspectives du groupe, qui cherche à compenser le déclin de son activité vidéo par les services d’internet par satellite.

Eutelsat possède OneWeb, le seul réseau en orbite terrestre basse actuellement en service aux côtés de Starlink SPCX.O , avec plus de 600 satellites et un projet d’expansion d’un milliard d’euros prévoyant 229 satellites supplémentaires.

Eutelsat a annoncé qu’il investirait au total 3,39 milliards d’euros dans les infrastructures partagées et commerciales entre 2027 et 2034, en contrepartie d’un accès à plus du double de la capacité actuelle de OneWeb.

Le groupe basé à Paris pilotera le segment en orbite basse d’IRIS², le projet de l’Union européenne destiné à offrir une alternative à Starlink pour les communications sécurisées, qui comprendra 330 satellites en orbite basse. Le lancement des premiers satellites IRIS² est prévu en 2029, pour une mise en service initiale attendue à partir de 2030.

Malgré ces perspectives favorables, les résultats du premier trimestre sont ressortis inférieurs aux attentes. Le chiffre d’affaires des quatre activités opérationnelles du groupe a reculé de 2,1% à périmètre et taux de change constants, à 278,3 millions d’euros sur les trois mois à fin septembre, contre une prévision moyenne de 291 millions d’euros selon un consensus d’analystes compilé par le groupe.

Eutelsat a confirmé ses objectifs financiers pour les exercices 2026-2027 et 2028-2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet et Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)