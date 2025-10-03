Eutelsat, plus forte hausse du SRD et du SBF 120 à la clôture du vendredi 3 octobre 2025

(AOF) - Eutelsat (+6,61% à 3,71 euros)

L'action de l'opérateur satellitaire a enregistré une deuxième séance de suite dans le vert. Eutelsat a annoncé mercredi la signature avec Tusass, opérateur public de télécommunications au Groenland, d'un accord de partenariat stratégique portant sur plusieurs années, en vue du déploiement au Groenland de services de connectivité en orbite basse (LEO) OneWeb d'Eutelsat. Grâce à ce partenariat élargi, l'ensemble du territoire de ce pays vaste et isolé pourra bénéficier de communications sécurisées et résilientes.

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 54 %, le haut débit fixe pour 19 %, les services aux gouvernements pour 14 % et la connectivité mobile pour 13 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu, avant l’augmentation de capital du 2 ème semestre 2025, à 24,1 % par l’indien Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, à 10,9 % par le gouvernement britannique, à 10,4 % par Softbank, à 5,5 % par CMA-CGM, à 4,9 % par Spacetime Transformations et à 4,1 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Vers un changement de gouvernance : Dominique d'Hinnin souhaite quitter la présidence conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité,

- fortes ambitions dans les satellites LEO avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031, dans OneWeb et dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- efforts commerciaux focalisés sur les marchés B2B et B2G (gouvernements),

-focus sur la préservation de la robustesse financière, par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu au 1 er semestre 2026),

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité (carnet de commandes de 3,7Mds€ ; issu essentiellement de la connectivité) renforcée après la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif) en voie d’assainissement par augmentation de capital de 1, 35 Md€ au 2 ème semestre ce qui ramènerait le levier de la dette à 2,5.

Défis

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat, Amazon Kupler et, dès 2026, des satellites Netflix 3, de Telesat et Amazon Kupler ;

- Incertitudes sur le montant de l’appui financier de l’Union européenne à la constellation IRIS ;

- Réponse des investisseurs à l’appel au marché, scindé en 2 parties :

- 716 M€ au prix unitaire de 4 € réservés aux « grands actionnaires » Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, CMA-CGM, et le Fonds stratégique de participation, la place de Bpifrance étant remplacée par l’Agence des participations de l’état,

- 634 M€ avec droit préférentiel de souscription ;

- Après l’appel au marché, capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette ;

- Après une hausse de 5,9 % des revenus et une aggravation de la perte nette (873 M€) au 1 er semestre, objectifs 2024-25 abaissés pour l’exercice clos le 30 juin : stabilité du chiffre d’affaires, recul de l’excédent brut d’exploitation, d’investissements à hauteur de 500 - 600 M€ ;

- Suspension du dividende depuis l’intégration de OneWeb.