Eutelsat: mise en route des services aériens OneWeb LEO information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce la mise en route opérationnelle de ses services aériens OneWeb en orbite terrestre basse (LEO) destinés aux appareils de ligne et à l'aviation d'affaires, plus d'une centaine d'antennes homologuées ayant ainsi été installées.



'S'appuyant sur la constellation OneWeb, les services LEO d'Eutelsat se caractérisent par des débits élevés, une faible latence et des performances optimisées', affirme Cyril Dujardin, le président de la branche connectivité d'Eutelsat.



Air Canada et l'Embraer Phenom 300 figurent parmi les premiers à embarquer à leur bord les services fournis par l'opérateur. L'ensemble des services aériens fournis par Eutelsat représente un carnet de commandes de plus de 1.000 appareils devant être équipés.





