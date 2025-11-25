Eutelsat lance une nouvelle augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 09:12
La période de souscription pour cette augmentation de capital se déroulera du 28 novembre au 9 décembre inclus, à un prix de 1,35 euro par action nouvelle, et à une parité de 8 actions nouvelles pour 11 actions existantes.
Les différents engagements de souscription de l'Etat français, de Bharti Space, du gouvernement britannique, de CMA CGM Participations et du FSP se montent à environ 475 MEUR, représentant environ 71% de l'augmentation de capital.
L'opérateur de satellites rappelle que cette opération fait suite aux augmentations de capital réservées d'un montant de 828 MEUR votées lors de l'assemblée générale mixte du 30 septembre et réalisées le 21 novembre.
En parallèle de ces levées de fonds et dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa structure financière, Eutelsat indique avoir commencé à initier le refinancement de sa dette bancaire et obligataire.
Valeurs associées
|3,1600 EUR
|Euronext Paris
|-2,17%
A lire aussi
-
"Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite
-
A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.
-
L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite
-
par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer