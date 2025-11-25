 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 952,45
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eutelsat lance une nouvelle augmentation de capital
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 09:12

Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de sa levée de capitaux d'environ 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique.

La période de souscription pour cette augmentation de capital se déroulera du 28 novembre au 9 décembre inclus, à un prix de 1,35 euro par action nouvelle, et à une parité de 8 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

Les différents engagements de souscription de l'Etat français, de Bharti Space, du gouvernement britannique, de CMA CGM Participations et du FSP se montent à environ 475 MEUR, représentant environ 71% de l'augmentation de capital.

L'opérateur de satellites rappelle que cette opération fait suite aux augmentations de capital réservées d'un montant de 828 MEUR votées lors de l'assemblée générale mixte du 30 septembre et réalisées le 21 novembre.

En parallèle de ces levées de fonds et dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa structure financière, Eutelsat indique avoir commencé à initier le refinancement de sa dette bancaire et obligataire.

Valeurs associées

EUTELSAT
3,1600 EUR Euronext Paris -2,17%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Olivier Faure, premier secrétaire du PS et député socialiste, à l'Assemblée nationale le 12 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )
    Faure (PS) pense toujours possible un vote du budget avant fin décembre
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:25 

    "Je pense que nous allons y arriver", a déclaré mardi le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, à propos d'une adoption des budgets de l'État et de la Sécurité sociale par le Parlement avant fin décembre. "Nous avons besoin de faire avancer le pays ... Lire la suite

  • Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    Violences à l’égard des femmes : "Qui arrêtera la violence ?"
    information fournie par France 24 25.11.2025 10:23 

    A la Une de la presse ce mardi 25 novembre, la Journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes. Vers un retour du service militaire obligatoire en France ?. Et une maladie rare stoppée grâce à une thérapie unique.

  • Des habitants évacués d'un immeuble à Kiev pendant un bombardement russe, le 25 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )
    Nouvelle nuit d'attaques aériennes massives en Ukraine et en Russie
    information fournie par AFP 25.11.2025 10:14 

    L'Ukraine comme la Russie ont fait état mardi matin de frappes aériennes "massives" sur leurs territoires, avec au moins six morts côté ukrainien, où le secteur énergétique et la capitale Kiev ont de nouveau été visés, et trois morts dans la région russe de Rostov. ... Lire la suite

  • Des voitures en circulation sur une route du centre de Milan
    Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, selon l'ACEA
    information fournie par Reuters 25.11.2025 10:11 

    par Marleen Kaesebier (Reuters) -Les ventes de voitures neuves en Europe ont augmenté de 4,9% en octobre, les voitures électriques (VE) dépassant les immatriculations de véhicules à moteur thermique, selon les données de l'Association des constructeurs européens ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank