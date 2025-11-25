Eutelsat lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ €670 mlns

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* EUTELSAT ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’ENVIRON EUR 670 MLNS DANS LE CADRE D’UNE LEVÉE DE CAPITAUX D’ENVIRON EUR 1,5 MD
* PRIX DE SOUSCRIPTION : 1,35 EURO PAR ACTION NOUVELLE
* PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 26/11 AU 5/12 INCLUS ; PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 28/11 AU 9/12 INCLUS
* ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION : ENVIRON EUR 475 MLNS, REPRÉSENTANT ENVIRON 71% DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL
Texte original [https://tinyurl.com/2t9ba4r6] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer