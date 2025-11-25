 Aller au contenu principal
Eutelsat lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ €670 mlns
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:33

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* EUTELSAT ANNONCE LE LANCEMENT D’UNE AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION D’ENVIRON EUR 670 MLNS DANS LE CADRE D’UNE LEVÉE DE CAPITAUX D’ENVIRON EUR 1,5 MD

* PRIX DE SOUSCRIPTION : 1,35 EURO PAR ACTION NOUVELLE

* PÉRIODE DE NÉGOCIATION DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION : DU 26/11 AU 5/12 INCLUS ; PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 28/11 AU 9/12 INCLUS

* ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION : ENVIRON EUR 475 MLNS, REPRÉSENTANT ENVIRON 71% DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

Texte original [https://tinyurl.com/2t9ba4r6] Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
3,1700 EUR Euronext Paris -1,86%
