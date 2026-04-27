Eutelsat-La demande américaine en satellites resiste malgré SpaceX, selon le DG

La demande en services satellitaires alternatifs venant d'entreprises américaines et du Pentagone reste résiliente, malgré la requête adressée par SpaceX aux régulateurs américains visant à restreindre l'accès à ses concurrents européens, a déclaré le directeur général d'Eutelsat ETL.PA .

Dans une lettre à la FCC, l'autorité fédérale des communications aux Etats-Unis, le 16 avril, SpaceX d'Elon Musk, a exhorté l'organisme à limiter l'accès au marché aux opérateurs de satellites étrangers dont les gouvernements bloquent ou désavantagent les opérateurs américains.

SpaceX a cité SES SESFg.LU , basé au Luxembourg, comme exemple d'opérateur européen ayant bénéficié de l'accès au marché américain – sans toutefois nommer d'autres opérateurs européens tels qu'Eutelsat. L'entreprise a aussi exhorté le régulateur américain des télécommunications à adopter des mesures de réciprocité en réponse à des projets comme l’"EU Space Act" et le "Digital Networks Act", que SpaceX considère comme susceptibles de freiner les entreprises américaines en Europe.

"De toute évidence, nous sommes conscients du nouvel environnement géopolitique (...) il n'est pas surprenant que les entreprises américaines fassent du lobbying pour obtenir moins de régulation", a déclaré à Reuters Jean-François Fallacher, directeur général d’Eutelsat, lors d'un entretien.

"La loi spatiale européenne va dans la bonne direction. Nous voulons protéger l'espace, nous voulons réellement examiner de près la manière dont la sécurité spatiale est assurée. Nous savons tous qu’il faudra davantage de coordination dans le domaine spatial", a-t-il ajouté.

Eutelsat, soutenu par les gouvernements français et britannique, est le principal concurrent européen de Starlink, l'entreprise d'Elon Musk. La société avait signalé un ralentissement dans le renouvellement de certains contrats avec le Pentagone l'année dernière, dans un contexte de coupes budgétaires globales sous l'administration du président Donald Trump.

Toutefois, Jean-François Fallacher a précisé que la demande américaine ne s'est pas démentie. Eutelsat, qui compte parmi ses clients des entreprises, des administrations et des forces armées, fournit des services satellitaires au département américain de la Défense via une société mandataire.

"Il y a un appétit aux États-Unis", a-t-il déclaré. "Tant les entreprises que le département de la Défense sont à la recherche de solutions alternatives, pour des raisons de fiabilité et de redondance."

La société est également en pourparlers avec des gouvernements et d'autres clients – y compris aux États-Unis – concernant l'hébergement de charges utiles d'observation de la Terre et de communication sur ses satellites.

(Gianluca Lo Nostro, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)