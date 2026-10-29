Eutelsat : l'activité déçoit malgré des revenus LEO en hausse de 30,1%

L'opérateur a enregistré un recul de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice 2026-2027, pénalisé par la contraction de ses activités Vidéo. En revanche, la forte croissance des services en orbite basse (LEO) et l'avancement du programme européen IRIS² lui permettent de confirmer ses perspectives financières.

Eutelsat a dévoilé un chiffre d'affaires total de 286 MEUR au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2026 (soit juillet-août-septembre), en contraction de 2,4% en données publiées et de 0,9% en données comparables sur un an. Le consensus visait plus haut, tablant sur 310 MEUR.

Dans le détail, l'activité Vidéo (40% des revenus opérationnels) a enregistré une baisse de 17,8% en données comparables, à 110 MEUR. Cette contraction reflète notamment la rationalisation des capacités engagée par certains clients et la résiliation de contrats portant sur des satellites russes. Eutelsat anticipe toutefois une atténuation progressive de ce recul.

La Connectivité, qui représente 60% des revenus opérationnels, a progressé de 11,9% en données comparables, à 168,3 MEUR. Cette croissance a été portée par les activités LEO ( 30,1%, à 70,9 MEUR) et par la connectivité GEO ( 1,6%, à 97,4 MEUR).

Par ailleurs, le groupe indique avoir franchi une étape majeure dans le programme européen IRIS² (qui se prononce iris carré) désormais entré en phase de construction.

Cette avancée lui permet d'intégrer 8,9 MdsEUR de revenus futurs liés à la construction dans son carnet de commandes, qui atteint ainsi 12,1 MdsEUR au 30 septembre 2026, contre 3,5 MdsEUR un an auparavant. Les revenus de construction d'IRIS² devraient être principalement comptabilisés entre 2027 et 2031, en fonction de l'avancement des travaux.

Eutelsat confirme l'ensemble de ses objectifs financiers. Pour l'exercice 2026-2027, le groupe anticipe une croissance supérieure à 30% de son chiffre d'affaires LEO, une légère progression des revenus de ses quatre activités opérationnelles et une marge d'EBITDA globalement stable par rapport à l'exercice précédent. Les investissements bruts devraient atteindre environ 1,2 MdEUR.

A l'horizon 2028-2029, Eutelsat maintient également son objectif de chiffre d'affaires opérationnel compris entre 1,5 et 1,7 MdEUR, accompagné d'une marge d'EBITDA supérieure à 60%.

Le titre a conclu la séance sur un gain de 2,2% à Paris, autour des 2 euros et affiche une hausse de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.