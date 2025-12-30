 Aller au contenu principal
Eutelsat fournit des services de connectivité LEO aux trains gabonais
information fournie par Zonebourse 30/12/2025 à 14:08

Après des essais réussis, Eutelsat annonce le déploiement de ses services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO) OneWeb pour connecter les trains de voyageurs au Gabon, des services fournis en partenariat avec Airtel Gabon.

Ce déploiement est mis en oeuvre dans le cadre d'une initiative nationale menée par le gouvernement de ce pays d'Afrique équatoriale, en collaboration avec la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG).

Le projet soutiendra les efforts du Gabon pour intégrer les services numériques dans les transports publics, moderniser l'expérience ferroviaire et améliorer le confort des passagers, tout en permettant des services haut débit fiables sur les lignes longue distance.

"Cela renforce également notre partenariat avec Airtel et établit une base solide pour d'autres projets de connectivité ferroviaire à travers l'Afrique", commente Philippe Baudrier, vice-président Afrique chez Eutelsat.

