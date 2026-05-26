Eutelsat et Anuvu signent un nouveau contrat pour la connectivité en vol

Eutelsat et Anuvu, l'un des principaux fournisseurs mondiaux pour les compagnies aériennes, ont signé un nouvel accord pluriannuel pour la capacité du satellite Eutelsat 10B.

Dans le cadre de cet accord, Anuvu va renforcer ses services de connectivité en vol, y compris pour une grande compagnie aérienne mondiale.

En service depuis juillet 2023, Eutelsat 10B est situé à 10° Est, une position orbitale offrant une visibilité s'étendant des Amériques à l'Asie.

Eutelsat 10B dispose d'un puissant processeur numérique de cinquième génération, permettant une flexibilité d'allocation de capacité et une utilisation optimale du spectre, et emporte des charges utiles HTS multi-faisceaux en bande Ku spécifiquement adaptées au secteur de la connectivité mobile.

Thierry Polycarpe, vice-président Aéro et Connectivité Maritime chez Eutelsat, a déclaré : " Cet accord souligne l'importance stratégique continue de GEO dans notre architecture multi-orbite, nous permettant de répondre aux besoins évolutifs du marché aéronautique avec flexibilité, résilience et efficacité. "