Eutelsat: entouré avec un investissement du Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Eutelsat bondit de 7% après l'annonce que le Royaume-Uni s'apprête à participer au projet d'augmentation de capital dévoilé par l'opérateur de satellites le 19 juin dernier, ce qui portera à 1,5 milliard d'euros le montant total de l'opération envisagée.



Le gouvernement britannique, via le Secrétaire d'État à la Science, à l'Innovation et à la Technologie, s'engage ainsi à souscrire à hauteur de 163,3 millions d'euros à cette augmentation de capital qui devrait être réalisée d'ici la fin de l'année 2025.



'Les satellites s'avèrent indispensables à l'ensemble de nos activités industrielles qui représentent 364 milliards de livres sterling pour l'économie britannique', met en avant le Ministre en charge de la Science, Peter Kyle.



Les engagements pris par les investisseurs restent soumis à l'approbation d'une AGE qui se tiendra vers la fin du troisième trimestre 2025, aux autorisations réglementaires usuelles, ainsi qu'à la conclusion d'un pacte d'actionnaires modifié.





Valeurs associées EUTELSAT 3,7600 EUR Euronext Paris +6,97%