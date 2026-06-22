Eutelsat élargit son partenariat avec le britannique AST Networks

Eutelsat a annoncé lundi avoir élargi son partenariat avec le britannique AST Networks via la signature d'un nouvel accord pluriannuel estimé à "plusieurs millions de dollars" portant sur le déploiement de services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO).

Dans un communiqué, l'opérateur satellitaire précise que cette extension fait suite au succès de l'intégration de ses technologies LEO au sein de l'offre proposée par AST aux acteurs du secteur maritime.

Face aux besoins croissants de ces clients, AST compte recourir davantage encore à la plateforme OneWeb dans le cadre du déploiement des solutions de connectivité hybrides fournies à ses clients opérant en mer.

A la Bourse de Paris, l'action Eutelsat cédait 2,2% lundi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,4% pour le marché parisien, mais s'adjuge encore plus de 38% depuis le début de l'année.