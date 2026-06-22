 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat élargit son partenariat avec le britannique AST Networks
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 11:23

Eutelsat a annoncé lundi avoir élargi son partenariat avec le britannique AST Networks via la signature d'un nouvel accord pluriannuel estimé à "plusieurs millions de dollars" portant sur le déploiement de services de connectivité en orbite terrestre basse (LEO).

Dans un communiqué, l'opérateur satellitaire précise que cette extension fait suite au succès de l'intégration de ses technologies LEO au sein de l'offre proposée par AST aux acteurs du secteur maritime.

Face aux besoins croissants de ces clients, AST compte recourir davantage encore à la plateforme OneWeb dans le cadre du déploiement des solutions de connectivité hybrides fournies à ses clients opérant en mer.

A la Bourse de Paris, l'action Eutelsat cédait 2,2% lundi en fin de matinée, à comparer avec un repli de 0,4% pour le marché parisien, mais s'adjuge encore plus de 38% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

EUTELSAT
2,3780 EUR Euronext Paris -1,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des navires commerciaux au large du terminal portuaire de Khor Fakkan, aux Emirats arabes unis, le 19 juin 2026 ( AFP / - )
    Ormuz: le trafic continue, malgré l'annonce iranienne d'une refermeture du détroit
    information fournie par AFP 22.06.2026 13:11 

    Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz se poursuivait lundi à un rythme plus soutenu qu'avant l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis, selon des plateformes de suivi maritime, malgré l'annonce samedi par Téhéran d'une nouvelle fermeture de ce passage stratégique. ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOF STACHE )
    Satellites: l'Allemand OHB va lever plus de 500 millions d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 13:05 

    Le fabricant allemand de satellites OHB a annoncé lundi une augmentation de capital supérieure à 500 millions d'euros, combinée à une sortie partielle de son deuxième actionnaire KKR, afin de financer ses investissements dans le spatial, notamment les lanceurs. ... Lire la suite

  • RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    RAMSAY GENERALE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 22.06.2026 12:58 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une touriste se protège du soleil avec une ombrelle pendant qu'elle visite la cathédrale de Palma de Majorque, le 20 juin 2026 aux îles Baléares, en Espagne ( AFP / Jaime REINA )
    L'Europe face à une canicule qui s'accentue
    information fournie par AFP 22.06.2026 12:45 

    L'Europe va affronter cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue et contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi. Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
20,3 -20,08%
CAC 40
8 381,58 -0,47%
Pétrole Brent
79,03 -0,29%
KALRAY
9,16 +4,09%
SOITEC
128,15 +8,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank