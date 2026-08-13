Eutelsat efface la résistance des 2,22 EUR des 20 juillet et 5 août, ce qui libère un potentiel de progression en direction de la MM200 qui gravite vers 2,455 EUR, puis de la résistance des 2,55 EUR qui remonte à la 1ère semaine de juillet (culmination le 6/7).
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