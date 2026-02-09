information fournie par Reuters • 09/02/2026 à 12:06

Eutelsat déploiera LEO OneWeb sur la flotte de CMA CGM

Eutelsat Communications SA

* CMA CGM, MARLINK ET EUTELSAT ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR DÉPLOYER LA CONNECTIVITÉ LEO ONEWEB SUR LA FLOTTE MONDIALE DE CMA CGM

Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdansk)