Eutelsat déploiera LEO OneWeb sur la flotte de CMA CGM

information fournie par Boursorama avec Media Services•09.02.2026•13:38•
Le guide se veut "un référentiel inédit", avec tout d'abord une charte de recommandations concrètes "pour favoriser une meilleure acceptation des musulmans dans leurs pays respectifs". La Grande mosquée de Paris publie un ouvrage destiné aussi bien au musulmans ...
information fournie par Zonebourse•09.02.2026•13:32•
Uber Technologies annonce un accord avec Mubadala Investment Company par lequel Uber va acquérir le portefeuille de livraison de Getir en Turquie, incluant l'alimentation, l'épicerie, la vente au détail et la livraison d'eau. "Cet accord représente une nouvelle ...
Nouvelle arrestation dans le camp réformateur et condamnation de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix: l'Iran intensifie la répression à l'intérieur du pays, tout en maintenant le volet diplomatique ouvert avec les Etats-Unis. Confronté à l'un de ses plus grands ...
Brouille ou divorce ? Les relations entre le gouvernement et les patrons se sont détériorées depuis l'adoption d'un budget synonyme de trahison pour les entreprises, qui avaient jusque-là été choyées par Emmanuel Macron. Pourtant la rupture n’est pas totalement ...
