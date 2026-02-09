 Aller au contenu principal
Eutelsat déploiera LEO OneWeb sur la flotte de CMA CGM
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 12:06

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* CMA CGM, MARLINK ET EUTELSAT ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR DÉPLOYER LA CONNECTIVITÉ LEO ONEWEB SUR LA FLOTTE MONDIALE DE CMA CGM

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

EUTELSAT
2,1500 EUR Euronext Paris +2,14%
