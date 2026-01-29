Eutelsat contraint d'abandonner un projet de cession
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 18:26
Cette opération aurait généré pour la société un produit net d'environ 550 millions d'euros, tandis que l'impact annualisé négatif sur l'Ebitda ajusté lié au contrat de services conclu avec l'acquéreur potentiel se serait élevé à 75-80 millions d'euros.
Eutelsat affirme que le non aboutissement de l'opération n'a aucun impact sur ses objectifs financiers de l'exercice 2025-2026, à l'exception du ratio d'endettement net sur Ebitda. Ce dernier devrait finalement ressortir à environ 2,7 fois à la fin de l'exercice, contre 2,5 fois précédemment. La marge d'Ebitda au titre de l'exercice 2028-2029 devrait désormais se situer autour de 65%, contre 60% auparavant.
Le groupe insiste également sur le fait que ce non aboutissement de l'opération ne remet pas en cause sa capacité à financer les dépenses d'investissement nécessaires à la poursuite de sa stratégie de croissance.
