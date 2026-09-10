Eutelsat, concurrent de Starlink, prévoit une expansion de OneWeb après une commande de satellites d'un milliard d'euros

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par Gianluca Lo Nostro

L'opérateur de satellites Eutelsat

ETL.PA a annoncé jeudi qu'il allait renforcer et étendre son réseau OneWeb jusqu'en 2034, après que l'opérateur franco-britannique a signé un accord avec Airbus AIR.PA portant sur 229 satellites supplémentaires en orbite terrestre basse.

Cette nouvelle commande, qui représente un investissement d'un milliard d'euros (1,16 milliard de dollars), s'ajoutera aux 440 satellites construits par Airbus commandés en 2024 et 2025. Les livraisons de ces commandes précédentes devraient débuter au quatrième trimestre.

Après avoir levé environ 5 milliards d’euros pour faire face aux difficultés financières liées à sa fusion de 3,4 milliards de dollars avec OneWeb , les projets d’expansion d’Eutelsat visent à renforcer l’ambition de l’entreprise de concurrencer Starlink, le service actuellement dominant d’Elon Musk.

Eutelsat est considéré comme stratégiquement important par les gouvernements français et britannique, car il exploite le seul réseau de satellites en orbite terrestre basse en dehors de Starlink, fournissant des communications sécurisées et des services Internet haut débit.

Cet accord étend la feuille de route d’Eutelsat concernant sa flotte en orbite terrestre basse au-delà des plans précédents , selon lesquels l’entreprise prévoyait de dépenser environ 2 milliards d’euros pour acquérir et lancer les 440 satellites d’ici 2030.

OneWeb compte actuellement plus de 600 satellites, bien que son directeur général, Jean-François Fallacher, ait déclaré à Reuters en mars qu’Eutelsat s’attendait à ce que sa flotte dépasse les 1 000 satellites «très prochainement».

Starlink, quant à lui, compte plus de 11 000 satellites en orbite, bien que OneWeb en ait besoin de bien moins pour assurer une couverture mondiale, car ses satellites opèrent à une altitude plus élevée et que l’entreprise se concentre sur une clientèle composée de pouvoirs publics, d’entreprises et d’opérateurs de télécommunications plutôt que sur les consommateurs grand public.

Ces 229 satellites supplémentaires ont pour but d’assurer la continuité du service jusqu’au déploiement commercial d’IRIS², la constellation de communications sécurisées de l’Union européenne composée de 348 satellites, dont la mise en service est prévue vers la fin de la décennie.

Dans une annonce distincte faite jeudi lors du sommet spatial de Paris, Eutelsat — qui est également un client de SpaceX SPCX.O — a déclaré avoir réservé deux missions de lancement Ariane pour mettre en orbite des satellites OneWeb en 2027 et 2028.

(1 dollar = 0,8611 euro)