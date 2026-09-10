Eutelsat commande 229 satellites à Airbus pour renforcer son réseau OneWeb

Des antennes paraboliques de couverture LEO d'OneWeb

par Gianluca Lo Nostro

L'opérateur franco-britannique Eutelsat ‌a annoncé jeudi qu'il allait renouveler et étendre son réseau OneWeb jusqu'en 2034 après ​la signature d'un accord avec Airbus portant sur 229 satellites supplémentaires en orbite terrestre basse.

Cette nouvelle commande, estimée à un milliard d’euros, s’ajoutera aux 440 satellites Airbus commandés en ​2024 et 2025. Les livraisons de ces dernières commandes devraient débuter au quatrième trimestre.

Après avoir levé environ 5 ​milliards d’euros pour faire face aux difficultés financières ⁠liées à sa fusion de 3,4 milliards de dollars (2,92 milliards d'euros) avec OneWeb, ‌les projets d’expansion d’Eutelsat visent à rivaliser avec Starlink, le réseau actuellement dominant d’Elon Musk.

Eutelsat est considérée comme stratégiquement importante par les gouvernements ​français et britannique, car ‌elle exploite la seule constellation de satellites en orbite terrestre basse (LEO) ⁠en dehors de Starlink, fournissant des communications sécurisées et des services Internet haut débit.

L'accord élargit la feuille de route d’Eutelsat concernant sa flotte en orbite terrestre basse au-delà ⁠des plans précédents, selon ‌lesquels l'opérateur satellitaire prévoyait de dépenser environ 2 milliards d’euros pour ⁠acquérir et lancer les 440 satellites d’ici 2030.

OneWeb compte actuellement plus de 600 satellites, ‌bien que le directeur général Jean-François Fallacher ait déclaré à Reuters en mars ⁠qu’Eutelsat s’attendait à ce que sa flotte dépasse les 1.000 "très ⁠prochainement".

Starlink compte pour sa ‌part plus de 11.000 satellites en orbite, tandis que OneWeb a besoin d’un nombre ​bien moindre pour assurer une couverture mondiale, ‌ses satellites opérant à une altitude plus élevée et l’entreprise se concentrant sur une clientèle composée de pouvoirs ​publics, d’entreprises et d’opérateurs de télécommunications plutôt que sur le grand public.

Ces 229 satellites supplémentaires ont pour but d’assurer la continuité du service jusqu’au déploiement commercial ⁠d’IRIS², la constellation de communications sécurisées de l’Union européenne (UE) composée de 348 satellites, dont la mise en service est prévue vers la fin de la décennie.

Dans une annonce distincte faite jeudi lors du Sommet spatial international à Paris, Eutelsat a déclaré avoir sélectionné Arianespace pour deux lancements de satellites OneWeb en 2027 et 2028.

(Rédigé par Gianluca Lo ​Nostro ; version française Coralie Lamarque)