Eutelsat chute après la nomination du nouveau directeur financier

Le logo de l'opérateur européen de satellites Eutelsat est photographié au siège social de l'entreprise à Issy-les-Moulineaux

Le groupe français de satellites Eutelsat chute en Bourse mercredi après avoir annoncé la nomination de Sébastien Rouge au poste de directeur financier et membre du comité exécutif, pour remplacer Christophe Caudrelier.Sébastien Rouge, jusqu'ici directeur financier du groupe de production et la transformation des minéraux industriels Imerys, prendra ses nouvelles fonctions le 1er février 2026, selon un communiqué d'Eutelsat.

A Paris, vers 08h34, le titre abandonnait 3,29% à 3,24 euros.

D'après Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein, Christophe Caudrelier "était très apprécié" et il est "un peu surprenant de le voir partir littéralement quelques semaines (jours ?) avant l'émission de droits".

Eutelsat a annoncé en juin une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, sourscrite à plus de la moitié par l'Etat français, et qui comprenait une émission de droits de 634 millions d'euros.

Aleksander Peterc ajoute que la perception générale est que Christophe Caudrelier a fait du bon travail dans des circonstances relativement compliquées.

L'action Eutelsat a bénéficié depuis le mois de mars des perspectives encourageantes concernant la demande pour ses satellites OneWeb, alors que les Etats européens étudient leurs options pour contourner le système Starlink d'Elon Musk.

Le groupe a également entamé un remaniement de son équipe dirigeante, avec notamment la nomination en mai de Jean-François Fallacher, ex-CEO d'Orange France, en tant que nouveau directeur général, en remplacement d'Eva Berneke.

