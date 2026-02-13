Eutelsat-CA au-dessus des attentes au S1

Eutelsat ETL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier semestre de son exercice, le groupe français de satellites ayant bénéficié des efforts français visant à créer un concurrent européen à Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

Pour les six premiers mois de son année fiscale, Eutelsat a affiché un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 581 millions d'euros, selon un consensus partagé par le groupe.

Bien qu'elle soit restée déficitaire, la société a réduit ses pertes d'exploitation de 85%. Son résultat opérationnel a atteint -118,2 millions, contre -789,6 millions un an plus tôt.

Eutelsat a également réduit sa dette nette de plus de moitié après que l'État français, désormais son principal actionnaire, a mené l'année dernière un plan de sauvetage de 1,5 milliard d'euros.

La France considère Eutelsat comme le seul concurrent européen viable de Starlink, le groupe détenant OneWeb, le seul autre réseau satellite actif en orbite basse (LEO).

Ces satellites, intégrés au groupe lors de la fusion avec OneWeb, basé à Londres, en 2023, sont utilisés par les gouvernements et les armées et sont devenus des atouts stratégiques pour la sécurité nationale.

Le pari commence à porter ses fruits, même si les coûts restent élevés.

Eutelsat a fait état d'une hausse de 60% du chiffre d'affaires de OneWeb au premier semestre, ce qui représente désormais environ un cinquième des ventes du groupe.

Le groupe doit toutefois remplacer les satellites OneWeb vieillissants et a obtenu un financement de 975 millions d'euros auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation (ACE) française pour acheter 340 nouveaux engins spatiaux Airbus.

(Rédigé par Etienne Breban et Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)