 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eutelsat-CA au-dessus des attentes au S1
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 07:30

Eutelsat ETL.PA a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au premier semestre de son exercice, le groupe français de satellites ayant bénéficié des efforts français visant à créer un concurrent européen à Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

Pour les six premiers mois de son année fiscale, Eutelsat a affiché un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 581 millions d'euros, selon un consensus partagé par le groupe.

Bien qu'elle soit restée déficitaire, la société a réduit ses pertes d'exploitation de 85%. Son résultat opérationnel a atteint -118,2 millions, contre -789,6 millions un an plus tôt.

Eutelsat a également réduit sa dette nette de plus de moitié après que l'État français, désormais son principal actionnaire, a mené l'année dernière un plan de sauvetage de 1,5 milliard d'euros.

La France considère Eutelsat comme le seul concurrent européen viable de Starlink, le groupe détenant OneWeb, le seul autre réseau satellite actif en orbite basse (LEO).

Ces satellites, intégrés au groupe lors de la fusion avec OneWeb, basé à Londres, en 2023, sont utilisés par les gouvernements et les armées et sont devenus des atouts stratégiques pour la sécurité nationale.

Le pari commence à porter ses fruits, même si les coûts restent élevés.

Eutelsat a fait état d'une hausse de 60% du chiffre d'affaires de OneWeb au premier semestre, ce qui représente désormais environ un cinquième des ventes du groupe.

Le groupe doit toutefois remplacer les satellites OneWeb vieillissants et a obtenu un financement de 975 millions d'euros auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation (ACE) française pour acheter 340 nouveaux engins spatiaux Airbus.

(Rédigé par Etienne Breban et Gianluca Lo Nostro, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

EUTELSAT
2,130 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 13.02.2026 08:20 

    (Actualisé avec EssilorLuxottica) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse ... Lire la suite

  • La designeuse de Hello Kitty, Yuko Yamaguchi, le 17 juillet 2014 à Hong Kong ( AFP / aaron tam )
    La designeuse de Hello Kitty passe la main après 40 ans aux commandes
    information fournie par AFP 13.02.2026 08:17 

    La flamboyante designeuse de Hello Kitty, adorable personnage japonais devenu une marque mondialement connue, tire sa révérence après plus de quatre décennies à façonner son apparence. Yuko Yamaguchi était responsable depuis 1980 du design de Kitty - qui n'est ... Lire la suite

  • ( AFP / HECTOR RETAMAL )
    L'Oréal pénalisé par la taxe sur les entreprises en 2025, année "de transformation"
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:14 

    Le géant français des cosmétiques L’Oréal a annoncé jeudi une baisse de 4,4% de son bénéfice net à 6,13 milliards d'euros, pénalisé par les effets de change et la surtaxe exceptionnelle imposée aux grandes entreprises au nom du redressement des finances publiques ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Malgré un bénéfice en baisse, TF1 fait valoir sa "résilience" dans un contexte difficile
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.02.2026 08:13 

    Le bénéfice net du groupe TF1 a diminué de 25% en 2025, à 153 millions d'euros, selon ses résultats annuels publiés jeudi, mais le groupe a mis en avant sa "résilience" dans un environnement économique "complexe", marqué par une baisse du marché publicitaire. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank