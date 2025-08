Eutelsat anticipe une légère baisse de sa marge d'Ebitda ajusté pour 2025-2026

(AOF) - Le chiffre d'affaires d' Eutelsat pour l'exercice 2024-25 s'établit à 1,24 milliard d'euros, en hausse de 2,5% sur une base publiée et de 1,6 % sur une base comparable. L’Ebitda ajusté publié s’élève à 676,2 millions d’euros pour l’exercice clos au 30 juin 2025 contre 718,9 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 5,9 %. Il est resté stable sur une base comparable. Le résultat net attribuable au groupe s’est traduit par une perte de 1,081 milliard d'euros, contre une perte de 309,9 millions d'euros un an plus tôt.

La marge d'Ebitda ajusté s'établit à 54,2 % à taux de change constant (54,4 % en publié) comparé à 55.0 % un an plus tôt (59,3 % en publié). Elle reflète la poursuite de mesures strictes de contrôle des coûts, les avantages de synergies liés l'intégration de OneWeb, ainsi que la proportion croissante du chiffre d'affaires généré par les services dans le segment LEO.

Au 30 juin 2025, le carnet de commandes s'établit à 3,5 milliards d'euros, contre 3,9 milliards d'euros un an plus tôt.

Au cours de l'exercice 2025-266, le chiffre d'affaires issu de l'activité LEO devrait croître de 50% sur un an. Cette solide dynamique de croissance compensera en partie la baisse du chiffre d'affaires de l'activité GEO, notamment impacté par les nouvelles sanctions russes appliquées dans l'activité Vidéo.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires d'Eutelsat devrait se situer au même niveau que celui l'exercice 2024-25 et la marge d'EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024-25.

Comme indiqué précédemment, les dépenses d'investissement brutes devraient atteindre environ 1,0 à 1,1 milliard d'euros.

Suite aux augmentations de capital envisagées annoncées en juin 2025 et qui devraient être finalisées d'ici la fin de l'année calendaire 2025, le ratio dette nette/Ebitda est estimé à environ 2,5x d'ici la fin de l'exercice 2025-26, reflétant une structure de financement robuste et autofinancée.

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 54 %, le haut débit fixe pour 19 %, les services aux gouvernements pour 14 % et la connectivité mobile pour 13 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu, avant l’augmentation de capital du 2 ème semestre 2025, à 24,1 % par l’indien Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, à 10,9 % par le gouvernement britannique, à 10,4 % par Softbank, à 5,5 % par CMA-CGM, à 4,9 % par Spacetime Transformations et à 4,1 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Vers un changement de gouvernance : Dominique d'Hinnin souhaite quitter la présidence conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- accélération de la croissance dans la vidéo (Haut débit avec ViaSat et Haute définition) et dans la connectivité,

- fortes ambitions dans les satellites LEO avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031, dans OneWeb et dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- efforts commerciaux focalisés sur les marchés B2B et B2G (gouvernements),

-focus sur la préservation de la robustesse financière, par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu au 1 er semestre 2026),

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité (carnet de commandes de 3,7Mds€ ; issu essentiellement de la connectivité) renforcée après la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif) en voie d’assainissement par augmentation de capital de 1, 35 Md€ au 2 ème semestre ce qui ramènerait le levier de la dette à 2,5.

Défis

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat, Amazon Kupler et, dès 2026, des satellites Netflix 3, de Telesat et Amazon Kupler ;

- Incertitudes sur le montant de l’appui financier de l’Union européenne à la constellation IRIS ;

- Réponse des investisseurs à l’appel au marché, scindé en 2 parties :

- 716 M€ au prix unitaire de 4 € réservés aux « grands actionnaires » Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, CMA-CGM, et le Fonds stratégique de participation, la place de Bpifrance étant remplacée par l’Agence des participations de l’état,

- 634 M€ avec droit préférentiel de souscription ;

- Après l’appel au marché, capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette ;

- Après une hausse de 5,9 % des revenus et une aggravation de la perte nette (873 M€) au 1 er semestre, objectifs 2024-25 abaissés pour l’exercice clos le 30 juin : stabilité du chiffre d’affaires, recul de l’excédent brut d’exploitation, d’investissements à hauteur de 500 - 600 M€ ;

- Suspension du dividende depuis l’intégration de OneWeb.